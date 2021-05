A casa do príncipe Harry e de Meghan Markle na Califórnia está em "risco grave" devido aos possíveis incêndios florestais que podem verificar-se nos próximos dias na sequência de uma onda de calor que irá afetar a região.

De acordo com o The Sun Online, a mansão pode estar em risco por estar localizada em Montecito, uma das áreas mais afetadas

da região e onde foram registadas menos chuvas

do que nos anos anteriores.

Christina Favuzzi, oficial de informação pública dos bombeiros de Montecito, realça que as condições são preocupantes e alerta para o risco de incêndio na área próxima à casa de Meghan e Harry.

O duques de Sussex mudaram-se para Montecito, Califórnia, o ano passado. O casal vive com o filho Archie, de dois anos, e aguarda agora a chegada da segunda filha.

Leia Também: Príncipe Harry e Meghan Markle celebram três anos de casamento