Brian May viveu um enorme susto este fim de semana. O guitarrista dos Queen teve de deixar a casa onde vive, em Surrey, Inglaterra, devido a um incêndio florestal que deflagrava nas proximidades.

Nas suas redes sociais, o músico partilhou imagens desta experiência que descreve como "chocante e traumatizante".

"Estas imagens mostram a Anne Brummer [responsável pela associação de defesa da vida selvagem - Save the Trust] e eu, esta tarde (domingo), a ver o incêndio florestal que ainda resiste a poucos metros de minha casa, do meu estúdio, e das relíquias de uma vida inteira", pode ler-se na legenda dos vídeos e fotografias captados enquanto os bombeiros tentavam combater as chamas.

O incêndio terá sido controlado com o trabalho "fantástico" dos bombeiros que, tal como refere Brian May, "arriscaram as suas vidas para conter a fornalha" e deixar a sua propriedade fora de perigo.

