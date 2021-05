A casa irlandesa digna de um 'conto de fadas' que Matt Damon arrendou no primeiro confinamento em março de 2020 foi vendida por 4,2 milhões de dólares, 3,4 milhões de euros.

A título de curiosidade, o ator de Hollywood esteve hospedado na moradia durante as gravações do filme - 'The Last Duel', em Dublin. Como as filmagens foram canceladas inicialmente, Matt decidiu ficar aqui com a família durante dois meses até regressar a Nova Iorque, nota o Page Six.

A propriedade foi construída pelo corredor da Fórmula 1, Eddie Irvine, em 1933. Tem cinco quartos, cinco casas de banho e depois pisos.

Veja as imagens na galeria.

