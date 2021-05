Luís Borges esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa do apresentador da TVI. Esta foi a ocasião ideal que o comunicador encontrou para oferecer ao manequim um presente de aniversário.

Tratava-se de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima a quem Luís disse ter uma grande devoção, que lhe foi transmitida pela mãe.

"O Eduardo tinha um altar em casa e cada vez que íamos a Fátima tínhamos um terço e eu tenho lá a Nossa Senhora e o Jesus Cristo no meu quarto, que fazem parte. Falo muito com ela no quarto. Gosto muito de falar sozinho e de tentar ver sinais. Falo com o Eduardo [Beauté] e também tenho sinais", notou.

