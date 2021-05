Luís Borges esteve esta segunda-feira, dia 4 de maio, à conversa com Manuel Luís Goucha onde abriu o seu coração e falou dos assuntos que lhe são mais pessoais, entre eles, a relação que teve com o pai dos três filhos, Eduardo Beauté.

"É muito giro ser famoso, ter imensas coisas sem pagar, mas quanto te deitas na cama ficas a pensar 'será que realmente queria isto'? A profissão traz-te tudo isto [exposição pública] e às vezes não me apetece. Gostava de andar na rua e poder fazer aquilo que me apetecesse sem ter as pessoas a olhar ou a julgar", começa por desabafar.

Ainda assim, o manequim e empresário notou que com a morte de Beauté, que aconteceu em 2019, mudou a sua perceção acerca do que os outros pensam dele e do valor que a isso dá.

"A vida pôs-me à prova porque de repente vi-me sozinho com os meus três filhos. Com o Eduardo não tive tempo para ficar dias em casa a chorar", recorda.

"O Eduardo era muito boa pessoa, muito generoso, não só comigo mas com muitas pessoas. Ajudou muita gente que não esteve lá. Quando morreu e começaram a sair as publicações no Instagram apeteceu-me que o meu telemóvel desse para dar um murro às pessoas. Eu estive com o Eduardo, as pessoas não sabiam porque não tinha de ser público, mas estive ao lado dele em tudo o que precisou e essas pessoas não estiveram. Estiveram no fim para a foto, para os likes. Isso foi o que mais me doeu", lamenta.

Luís Borges reconhece ainda que o cabeleireiro passou por uma fase bastante complicada uma vez que não soube gerir o fim do casamento de ambos.

Note-se que durante este relacionamento foram adotadas três crianças - Bernardo, Lurdes e Eduardo. "Eles só me têm a mim", diz quanto aos filhos com os quais se deparou sozinho após a morte do ex-marido. "Assusta-me o facto de eu partir antes de eles terem 18 anos", nota.

