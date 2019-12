Famosa por ter interpretado o papel de Leia Organa na saga de 'Star Wars', Carrie Fisher mostrou também muito talento como argumentista, dramaturga e escritora. A norte-americana morreu a 27 de dezembro de 2016, com 60 anos. Infelizmente, um dia depois morreu a icónica atriz Debbie Reynolds, mãe de Carrie Fisher.

Sendo filha da famosa atriz e também do cantor e ator Eddie Fisher, facilmente previa-se um futuro de sucesso e estrelato para Carrie Fisher. No entanto, nem tudo foi fácil para a atriz, que teve de lidar com o abuso de drogas e também com doenças mentais.

Ainda assim Fisher não escondeu os detalhes das suas batalhas, tendo falado abertamente sobre isso através das redes sociais, de livros e também em eventos públicos.

Clique na galeria e recorde o incrível legado deixado pela icónica Carrie Fisher, relembrada até hoje como Princesa Leia.