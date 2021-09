Carolina Patrocínio juntou-se à Zippy para uma coleção que chega para assinalar o regresso às aulas. 'You & Me Disney Special Edition' é o nome da linha que conta com peças iguais para pais e filhos.

Esta coleção chegou às lojas no dia 24 de agosto, cuja campanha é protagonizada pela apresentadora da SIC e os filhos da mesma, Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.

Uma linha composta por uma sweater da Minnie e T-shirt do Mickey - disponíveis nos tamanhos 2/3 ao 13/14 para os mais novos e do S ao XL para os adultos -, como explica um comunicado enviado às redações.

No Instagram, Carolina Patrocínio publicou algumas imagens deste projeto que dividiu com os filhos. Veja abaixo:

Leia Também: Uma 'bomba' chamada Carolina Patrocínio: A foto que parou o Instagram