Carolina Miranda decidiu mudar a sua imagem meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, da bebé Constança.

Depois de ter colocado implantes mamários, a ex-concorrente de 'Love On Top' achou que estava na altura de perder peso.

Com treino em casa e uma alimentação saudável, Carolina conseguiu em poucos meses perder 7 kg.

"Neste momento estou com 56 kg", revela a namorada de Tiago Ferreira, também ele ex-concorrente de 'Love On Top', ao partilhar com os seus seguidores uma fotografia que mostra o antes e depois da sua mudança.

