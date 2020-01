Carolina Loureiro esteve n'O Programa da Cristina' na manhã desta quarta-feira e não escapou às perguntas indiscretas de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

A apresentadora do 'Fama Show' assumiu o namoro com o cantor brasileiro Vitor Kley no Natal e este foi o tema que mais suscitou interesse.

Carolina preservou a sua intimidade, tentando 'fugir' das questões mais reveladoras. Ainda assim, aproveitou a ocasião para quebrar o silêncio. "Já o conheci há muito tempo. Estou muito feliz", contou.

Questionada sobre com que frequência viaja até ao Brasil para visitar o namorado, a protagonista de 'Nazaré' apenas afirmou: "Vou quando me apetecer".

A decisão de ter assumido o namoro nas redes sociais, garante, prende-se com o facto de querer ter controlo sobre os detalhes da sua vida que se tornam públicos. "Quando falo é porque quero falar. Quando mostro uma fotografia é porque quero mostrar. Dou ao público o que quero e acho que assim é que é justo", rematou, referindo-se a possíveis rumores alimentados pela imprensa.

Leia Também: Carolina Loureiro mostra nova foto com o seu amor, Vitor Kley