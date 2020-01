Carolina Loureiro não poderia estar mais apaixonada! Atualmente num relacionamento com o artista brasileiro Vitor Kley, tornado público no ano passado, nas suas redes sociais, a atriz tem partilhado vários momentos com o seu amor.

Ainda hoje, por exemplo, partilhou na sua conta de Instagram um romântico retrato a preto e branco acompanhado da seguinte legenda: "Dois moglis de pé descalço".

Kley não ficou indiferente à publicação e comentou: "Saudade gigante".

Ora veja!

