Carolina Loureiro juntou-se ao leque de celebridades que nas últimas horas têm usado as redes sociais para enviar a Rogério Samora mensagens de força e apoio.

"Tu és forte, estamos todos à tua espera, papi", escreve a atriz, lembrando uma fotografia captada durante as gravações da novela 'Nazaré'. Na trama da SIC, Rogério Samora e Carolina eram, precisamente, pai e filha.

A mensagem de força partilhada pela atriz© Reprodução Instagram/Carolina Loureiro

Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor, Amor', da SIC. O ator, de 62 anos, encontra-se internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Amadora Sintra, está "estável mas com prognostico reservado".

