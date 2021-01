Carolina Loureiro e o namorado, Vitor Kley, aproveitaram esta segunda-feira para passear e visitar no Brasil um local de sonho.

No Instagram, a atriz portuguesa partilhou uma fotografia onde se mostra ao lado do músico brasileiro com uma lindíssima cascata como palco de fundo.

"Obrigada. Amo-te", pode ler-se na legenda da amorosa imagem.

Ora veja:

