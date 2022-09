A semana de Carolina Dieckmann termina com a celebração dos seus 44 anos. No Instagram a atriz brasileira mostrou o início do festejo desta data especial.

"Os meus 44 anos e que começaram assim: bolo, balão, vela, foto, presentes, cartões, demonstrações de afeto", começou por contar.

"Na verdade, quase sempre é assim, mas este tipo de coisa emociona-me sempre, modifica-me, e faço mesmo questão de jamais normalizar, banalizar", disse.

"Estou profundamente grata por cada segundo 'gasto' nesta intenção de me deixar feliz e a sentir-me tão amada. Obrigada, obrigada, obrigada", escreveu de seguida.

