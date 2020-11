Já foram muitos os visuais que Carolina Deslandes adotou, mas este marcou pela diferença. A artista publicou na sua conta de Instagram um look bastante irreverente com o qual fez uma campanha publicitária.

"Posso finalmente partilhar a imagem do dia em que me vesti de boneca de Anime para o novo anúncio do MEO. Foram 12 horas de espadas as costas que valeram muito a pena. O anúncio já está no ar, e marca mais uma etapa com esta minha nova família", notou.

Os elogios não tardaram: "Amo", disse Kelly Bailey. "Adoro", escreveu Júlia Belard.

O que achou desta versão?

