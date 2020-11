'Mulher', o novo projeto da cantora Carolina Deslandes, que consiste num EP e numa curta-metragem, é apresentado ao vivo no dia 25 de novembro, Dia Internacional Pela Eliminação da Violência Contra as Mulheres, em Lisboa, num espetáculo solidário.

De acordo com a promotora Sons em Trânsito, num comunicado hoje divulgado, "Mulher" é "um EP com 6 temas originais, uma curta-metragem e a expressão máxima de uma artista de causas, que se transcende a cada passo que dá".

No início do espetáculo, cujo valor resultante da venda dos bilhetes "irá reverter na íntegra para a UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta", será apresentada a curta-metragem "em que se pode ouvir as novas canções e assistir à ficção escrita, narrada e protagonizada por Carolina Deslandes, que representa várias gerações de mulheres vítimas de violência doméstica".

"A artista sobe depois a palco para apresentar ao vivo, pela primeira vez, num 'showcase' exclusivo, as seis novas canções do EP, que ficarão disponíveis em todas as plataformas, nessa mesma noite, após o evento", revela a promotora.

'Mulher' sucede a um outro EP, 'Mercúrio', que Carolina Deslandes editou no verão em parceria com Jimmy P.

O álbum mais recente da cantora, 'Casa', foi editado em abril de 2018.

Os bilhetes para a apresentação de 'Mulher', que irá decorrer no Capitólio, custam cinco euros e já estão à venda.

