Hoje, 24 de junho, Carolina Deslandes viveu uma manhã de grandes emoções.

Tal como descreveu na sua conta de Instagram, a artista teve a oportunidade de conhecer Pedro, estagiário da escola dos filhos diagnosticado com espectro de autismo.

"O Pedro é estagiário na escola dos meus filhos. O Pedro está no espectro do autismo e está a estagiar para ser educador e usa a música para comunicar com as crianças. Diz que é a sua forma de ‘libertação’. Hoje foi dia de surpreende-lo de manhã", começa por descrever.

"Cantamos, demos muitos abraços, e saí de lá tão inspirada que não há nada que possa escrever aqui que se aproxime", continua.

"Para mim, mãe do Santi, que estou com tanto medo da primeira classe e do futuro, o Pedro foi como um anjo", completa, referindo-se ao filho mais velho, Santiago, de seis anos, também ele diagnosticado com espectro de autismo.

