Hoje, 23 de junho, é um dia particularmente especial para Carolina Deslandes. O filho mais velho da artista, fruto do seu relacionamento anterior com Diogo Clemente, completa seis anos de vida, data que foi assinalada nas redes sociais.

Como tal, Carolina escreveu uma sentida dedicatória ao menino que emocionou os fãs.

"Eu nasci com 24 anos, filho. Até podes dizer que esta frase não faz sentido, mas acredita que faz. Nascemos os dois a 23 de junho de 2016 e avançámos para o mundo juntos - eu cheia de perguntas, tu cheio de respostas.

Aprendemos a andar, a dormir juntos e a ficarmos acordados madrugadas a fio. Aprendemos a amamentar. Aprendemos a chorar e aprendemos a rir, como se fôssemos os inventores do riso e da felicidade. Aprendemos a vida, e ensinaste-me o silêncio. Ensinaste-me que esta coisa das palavras tem tanto de extraordinário como de preguiçoso - é que as pessoas até sabem escrever o amor, mas não o vivem como tu.

No teu silêncio aprendi o mundo. Aprendi a dizer amo-te com os olhos, obrigada com as mãos, fica comigo com os braços e aprendi a eternidade. No teu silêncio aprendi a cheirar as flores, a cheirar a comida e até a pele das pessoas. Aprendi que podemos folhear o mesmo livro 50 vezes. Aprendi a música. No teu silêncio aprendi que se dedicássemos mais tempo a olhar os olhos uns dos outros, a vida teria mais certezas que angústias. Aprendi nos teus olhos que o que dizemos um ao outro não é boca a boca, mas coração a coração. E aprendi o tempo.

O teu tempo é teu. Não é de nenhuma expectativa, de nenhum calendário, de nenhuma corrida. O teu tempo é o único que me comove - não existem horas, não existem atrasos. Chegas quando queres ao teu destino, não te preparas para a vida, ela é que se prepara para ti.

Eu nasci com 24 anos. Obrigada por me escolheres para nascer e para contigo aprender o amor. E para contigo cantar que é para a vida toda. E como a vida toda não chega, nós vamos nascer cada vez que alguém nos cantar filho".

Recorde-se que Carolina é ainda mãe de Benjamim e de Guilherme, também da relação com Diogo Clemente.

