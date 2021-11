Carolina Deslandes usou a sua conta de Instagram para destacar a entrevista dada por Fernando Daniel no passado fim de semana, no âmbito do programa 'Alta Definição'.

A artista fez uma declaração de amizade ao cantor, elogiando a forma como este abriu o coração e expôs o seu lado mais frágil.

"Um murro no estômago, uma lição. Um coração bom, que se refaz sem medo da dor. Um dos maiores artistas da nossa geração, com um coração que é proporcional ao seu talento. Chorei, ri. E só queria deixar aqui escrito que toda a gente devia ver esta entrevista. A Matilde e a Sara têm muita sorte. E nós também", escreveu numa publicação.

Não ficando indiferente a tais palavras de carinho, Fernando respondeu: "Detesto fazer isto, mas cá vai…. até nem és má pessoa".

