Carolina Deslandes está disposta a seguir em frente com uma mudança de vida, neste caso, relacionada com a sua alimentação. A cantora falou do assunto nas InstaStories, aproveitando para esclarecer algumas dúvidas.

"Tenho recebido muitas mensagens a perguntar como é que tem corrido a minha dieta. Como eu vos disse, isto está associado a uma mudança que eu quis fazer desde o início deste ano de me focar na minha saúde, no meu bem-estar e, sobretudo, na minha segurança enquanto mulher", referiu.

"Eu faço imensa retenção de líquidos, principalmente desde que diz as cesarianas", acrescentou, dando ainda conta que as dietas radicais nunca funcionaram consigo e que, por exemplo, no seu caso, não pode eliminar da sua alimentação os hidratos de carbono.

"Não existe dieta milagrosa que não seja acompanhada de um 'mindset' e de um estilo de vida alterado no seu todo", completa, prometendo no futuro fazer mais uma série de esclarecimentos.

