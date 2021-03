Carolina Deslandes usou esta sexta-feira as suas redes sociais para recordar um momento único que viveu antes da pandemia de Covid-19, quando foi convidada a atura no Rock in Rio Brasil.

"A minha cara quando 100 mil pessoas começam a cantar 'A vida toda' no Rock in Rio Brasil. Parece que foi noutra vida, está quase, está quase", declara a cantora na legenda de uma imagem que retrata o seu espanto em palco.

Recorde a imagem:

