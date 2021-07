Carolina Deslandes comprou recentemente uma casa para viver com os três filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme. Terminada a fase de mudanças, a apresentadora começou a decorar os espaços da nova morada.

Esta quinta-feira, dia 1, Deslandes mostrou aos seguidores a mobília e os pormenores que escolheu para o seu quarto.

"Gosto de espaços minimalistas, com boa luz e acima de tudo, gosto e preciso dos meus avós à minha cabeceira. Obrigada Laredout pela mobília toda do meu quarto. Está de hotel. Apetece-me albergar cá pessoas e pedir classificações", escreve a cantora na legenda das imagens, onde salta à vista a moldura com a fotografia dos avós presente na mesa de cabeceira da sua cama.

