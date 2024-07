Atualmente de férias com os três filhos e o namorado, Carolina Deslandes não resistiu em contar aos admiradores da sua página de Instagram um momento que viveu no hotel.

Benjamim, um dos filhos da artista, fruto da anterior relação com Diogo Clemente, não conteve a emoção quando percebeu que Ricardo Quaresma se encontrava hospedado no mesmo lugar.

"Andou a pedir para lhe dar um abraço e eu repetia 'filho, as pessoas estão de férias' - mas ele berrou no lobby do hotel: 'Mãe tu não entendes, ele é uma LENDA!'", relata Deslandes.

"Obrigada, Ricardo Quaresma. Tens aqui um fã para a vida. (E eu da cor de um tomate a pedir desculpa de 5 em 5 segundos)", completa.

Leia Também: 17 casas, a última discussão dos pais e filhos: As memórias de Deslandes