O casal tem partilhado com os seguidores do Instagram as melhores imagens destes dias a dois.

Jéssica Antunes e Rui Figueiredo estão felizes apaixonados e a desfrutar de uns merecidos dias de descanso fora do país. O casal encontra-se em Malta, tal como revelam as recentes publicações de ambos na rede social Instagram. Na mesma rede social, os antigos concorrentes de 'Big Brother - A Revolução' - programa onde se conheceram e começaram a namorar -, têm partilhado com os seguidores os melhores momentos destes dias de sonho a dois. Veja as imagens na galeria. Leia Também: Luísa Castel-Branco e Joana Albuquerque na equipa de novo reality show













