Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram, depois de ter participado no concerto de Fernando Daniel no Coliseu do Porto, na noite de quarta-feira, que Carolina Deslandes decidiu lembrar o dia em que conheceu o também cantor.

"Há cinco anos recebi uma chamada a dizer 'podes vir aqui ao estúdio ajudar a acabar uma canção? É um puto novo da universal que canta muito!'. Estava muito grávida e a minha primeira resposta foi 'não posso mesmo' - mas o Stego insistiu e disse que ia valer a pena. Saí de casa, com a barriga do tamanho de uma melancia e fui. Cheguei e conheci o Fernando. Não, não ficamos amigos à primeira", começou por lembrar.

"Acho que vínhamos os dois calejados de uma indústria onde há muita falsidade e mantivemos até uma certa distância. Mas encontramo-nos no ponto comum mais importante : Temos uma grande canção, acreditamos nela e eu acreditei nele. A voz dele não tinha fim. Chegava a todas as notas com uma facilidade que parecia quase extraterrestre e tinha uma vontade de trabalhar que lhe saía dos poros. Nesse dia fizemos o 'Espera' e o mundo passou a conhecê-lo e a ver aquilo que nós vimos", contou.

"Continua a existir o preconceito relativamente à música pop romântica, a crítica insiste em fingir que não existe. E o caminho dele tem sido feito com o público, mas com o abandono de todas as estruturas que reconhecem e premeiam os artistas. Porque ele é demasiado 'comercial'. Na minha opinião, ele é demasiado grande e válido para ser ignorado seja por quem for - e ontem foi mais uma prova disso", destacou, falando depois do concerto no Coliseu do Porto.

"Subiu ao palco de um coliseu esgotado que cantou o repertório do início ao fim. Subiu ao palco o Fernando, o intérprete, o artista, o pai da Matilde, o marido da Sara, e o meu amigo. Tenho muito orgulho em ti", rematou.

Após tais palavras, o cantor reagiu: "Volto a dizer aquilo que já disse Carolina. És um oásis no meio da indústria. Obrigado por acreditares em mim, por me fazeres largar o Fiat pelo Ferrari, obrigado por pegares em ti e na tua melancia e teres vindo até paço de arcos para fazer comigo a canção de uma história de amor a dois que hoje se vive a três. Obrigado por tudo. Gosto muito de ti".

Leia Também: Carolina Deslandes em ternurento momento com filha de Fernando Daniel