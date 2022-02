Carolina Deslandes participou no concerto de Fernando Daniel, na noite de quarta-feira, 16 de fevereiro, no Coliseu do Porto.

Na sua página de Instagram, a cantora mostrou aos fãs que esteve com a filha do colega e amigo, a pequena Matilde, que nasceu no final do ano passado.

Junto de uma carinhosa fotografia onde aparece com a bebé ao colo, Carolina Deslandes escreveu: "Matilde, hoje o teu pai esgotou o coliseu e foi épico".

