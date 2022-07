Carolina Deslandes abriu o coração e explicou aos seguidores da sua conta de Instagram, através de stories, o motivo pelo qual este ano optou por não ir a festivais de verão.

"Toda a vida fui a festivais, adoro festivais, adoro concertos de música ao vivo, mas estou numa fase em que sinto que não vou conseguir gerir espaços com multidões, muita gente à minha volta, muita dificuldade em sair do espaço e chegar ao espaço, sinto que isso me pode despertar ataques de ansiedade e de pânico e que pode desregular completamente a minha cabeça", explica.

"Não há mal nenhum em defendermos a nossa saúde e em dizer ‘adorava, hei-de voltar a estar bem para fazer este tipo de coisas’, mas agora não posso. Agora estou a escolher fazer outro tipo de coisas ou a ficar em casa e proteger-me. Não se sintam mal por isso, continuo ainda a senti-me mal por dizer não, mas é tão importante", completa.

