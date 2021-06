Carolina Deslandes recorreu à sua página de Instagram para partilhar mais um momento especial que viveu ao lado dos concorrentes da mais recente edição 'The Voice Kids', que terminou em abril.

Desta vez, a artista esteve no "primeiro concerto" da ex-concorrente Rita e não resistiu em mostrá-lo aos fãs.

"Ouvimos falar da geração apressada, que aos 14 quer ter 20, quer ter filtros, quer correr contra o tempo. Deixem-me dizer-vos que a minha experiência no 'The Voice Kids' me mostrou o oposto", começou por dizer na legenda de de dois vídeos da jovem Rita a cantar.

"Mostrou-me a geração da união, da paz, do talento, da generosidade. Conheci miúdos felizes, tão felizes que é impossível ficar triste ao lado deles. Hoje a Rita fez o seu primeiro concerto e vieram todos. Foi tão bonito. Só me apetecia voltar. Sou só eu que morro de saudades do 'The Voice Kids'? Parece que fica um vazio", acrescentou.

