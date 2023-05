"Eu estava de férias. Mas recebi isto. E pensei - vou-me meter? Vou. Por uma simples razão, se não me meter estou a falhar ao meu filho". Foi desta forma que Carolina Deslandes começou por reagir ao texto de opinião intitulado 'A Inclusão Pedagogicamente Assassina', publicado no Observador.

A cantora, que tem um filho com perturbação do espectro de autismo, dirigiu a sua mais recente publicação aos dois autores do texto em causa, que diz estarem "muito indignados porque foi 'despejada' uma criança nepalesa na escola, criança essa que tem uma perturbação do espectro do autismo e morde, bate, e não consegue estar dentro da sala de aula".

"A exposição violenta e altamente descritiva desta criança é absolutamente inadmissível. Se fosse minha filha, estavam os dois em tribunal. É vergonhoso", garantiu desde logo Carolina, revoltado com a forma como ambos os autores caracterizam a menina em causa.

"Lidar com crianças no espectro é um desafio. Se vos incomoda a vocês, imaginem o que é não suportar certos tipos de luz, de som. Imaginem o que é não se conseguirem integrar. Imaginem o que é não conseguirem aprender ao mesmo ritmo dos outros e imaginem o que é ser julgado e excluído pelos próprios educadores. É uma vergonha. Todos os dias temos um caminho de pedregulhos e avalanches para a inclusão, para o respeito, para a integração. Integrar uma criança do espectro numa escola é a coisa mais difícil a que já assisti na minha vida. Requere um esforço colectivo muito grande e coordenado. São dias, anos de trabalho", escreveu ainda.

Por fim, Carolina deixou um apelo e um agradecimento: "Ganhem vergonha do que acabaram de fazer. A criança problemática é sempre filho do outro até ser o nosso. Volto a repetir - espero que os pais desta criança vos ponham em tribunal. Uma vergonha. Obrigada à equipa multidisciplinar que todos os dias ajuda à integração e desenvolvimento do nosso filho".

A publicação da artista está a ser elogiada pelos seguidores. Carolina, vale reforçar, fez questão de reagir em nome do filho, Santiago, de seis anos.

