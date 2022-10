Carolina Deslandes deixou os seguidores das redes sociais rendidos esta terça-feira, dia 18 de outubro. A cantora mostrou o resultado de uma ideia inovadora - e ternurenta - que teve.

Deslandes decidiu fazer, à mão, um livro de atividades para o filho Santiago e no vídeo é possível perceber qual a linha que seguiu.

"Um livro que junta todos os interesses dele e que consiga mantê-lo focado do início ao fim. Sim, eu sei, vê-se mesmo que estou folga. Que prazer que isto me está a dar. Espero que sirva de inspiração para vocês também, e que desenhem melhor que eu", escreveu a artista na legenda do vídeo.

Os seguidores, na caixa de comentários, elogiaram e ideia e 'inundaram' a publicação de carinho.

