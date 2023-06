Carolina Deslandes dedicou uma sentida homenagem ao avô, que morreu há oito anos. Foi através da sua página de Instagram que a cantora partilhou memórias que guarda dos momentos felizes que juntos passaram e dos quais tem uma imensa saudade.

"Eu ria mais alto e com mais vontade. Tornei-me numa adulta meio aborrecida, sabes?", questionou em tom de reflexão.

"Não sou como tu, que fazias bolinhas com o miolo do pão e atiravas à cara da pessoa do outro lado da mesa. Nunca te esqueceste de brincar, de falar com estranhos e de cantar em todos os sítios. Fazias-me sentir bonita. As tuas duas mãos à volta da minha cara, faziam-me sentir uma espécie de tesouro. E pedias-me para cantar. E para escrever", recorda.

"Se fechar os olhos, sei ao que cheiras. Tenho a sensação do teu braço sobre os meus ombros. A vida não precisa de ser para sempre, o amor já o é. Parabéns Avô, careca, Zequinha. Não fiques triste, são lágrimas boas. Exististe e foste um bocadinho meu. Sorte a minha", completa.

