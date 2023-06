Carolina Deslandes gravou um vídeo para a sua página de Instagram acerca do filho mais velho, Santiago. A artista atualizou o estado de saúde do menino que foi diagnosticado com espectro de autismo. Para além de especificar todos os profissionais de saúde especializados na área a quem recorreu e tem recorrido, a cantora deixou ainda alguns conselhos a cuidadores que estejam a lidar com a mesma situação.

Deslandes começa por notar que todos os dias recebe mensagens de pessoas que lhe pedem conselhos relativamente ao espectro de autismo.

Neste sentido, um dos primeiros conselhos que dá, e que tem funcionado na sua dinâmica familiar, é não comparar os filhos com ninguém de maneira a evitar a frustração dos pais e, consequentemente, das crianças.

"O Santiago passou para a 1.ª classe, está a ter outro tipo de desafios, não só a nível de aprendizagem, mas também de convívio com os outros. As aulas são diferentes, o tempo de foco e atenção é diferente", explica, referindo que Santi, como carinhosamente é tratado, precisa de outro tipo de acompanhamento.

Por outro lado, Carolina conta que também tem feito várias atividades com o filho em casa, que passam por desenhos para "ajudar a lidar com as emoções", "com animais" e "escrita".