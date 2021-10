Carolina Deslandes está de visita ao Porto e aproveitou para se encontrar com uma das vozes mais incontornáveis da cidade, Pedro Abrunhosa. Um encontro que serviu para conversarem sobre uma ideia há muito desejada por ambos: um disco e uma digressão em conjunto.

"Um dia com o meu amigo. O que mostra livros que nunca li, que fala de canções que tenho de ouvir, que não fala de pessoas nem de coscuvilhices. Que me leva sempre a Serralves, e passeia pela cidade como quem anda na sala de casa", começou por dizer Deslandes na legenda de uma foto dos dois..

"Estamos a magicar um disco em dueto e uma tour dos dois. Com canções minhas, canções dele e canções novas que vamos criando. Perguntou-me hoje 'quando é que arrancamos com isto?' E eu respondi que queria muito arrancar no inverno de 2022. Era uma boa ideia, não era?", contou ainda.

