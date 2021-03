Carolina Deslandes despediu-se do pequeno Manuel Duarte no passado domingo, na primeira gala do 'The Voice Kids'. No entanto, a ligação que criou com o jovem não ficou perdida.

Depois do programa, a cantora juntou-se de novo ao ex-concorrente para juntos catarem o tema 'idontwannabeyouanymore', de Billie Eilish.

"O meu Manel veio visitar-me e cantamos Billie Eilish. Decidi criar esta rubrica onde faço um dueto com todos os membros da minha equipa do 'The Voice Kids' que vão 'abandonando' o concurso. Para mostrar que há vida pós-programa é que há talento a transbordar. Sigam o meu menino", escreveu a artista, identificando na mesma publicação a página oficial de Instagram de Manuel Duarte.

Recorde-se que este foi o tema que o menino interpretou na primeira gala do programa, na noite em que se despediu do mesmo.

