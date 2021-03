Depois da primeira gala do 'The Voice Kids', Carolina Deslandes recorreu à sua página de Instagram para se despedir publicamente de um dos seus pequenotes, o jovem Manuel Duarte.

"Estou às voltas com este post. Aquilo que aconteceu ontem foi das experiências humanas mais bonitas e mais difíceis que já vivi. O 'The Voice Kids' é um ecossistema. Há milhares de pessoas que fazem parte deste ecossistema, cada uma com a sua função valiosa, quer seja à frente ou atrás das câmaras, e são todas fundamentais para que o programa aconteça", começou por destacar.

"Temos uma produção que dá colo, uma apresentadora que é das mulheres mais inspiradoras da história deste país, uma equipa técnica brilhante e incansável, uma banda incrível e toda a equipa de vocal coaching! Temos os meus colegas mentores, que são geniais a fazer isto. Geniais. Sabemos que a vida nos levou aos lugares certos quando podemos aprender com quem nos rodeia", acrescentou, referindo-se de seguida à sua equipa.

"Madalena, Rita e Manel obrigada por provarem que ser artista é maior que o corpo e o espaço, é da alma. Sou uma mentora orgulhosa, emocionada, e muito, infinitamente grata. Até já meu Manel, que a vida nos mantenha juntos. E até ao próximo domingo. Obrigada por estarem desse lado", rematou.

Uma publicação que foi completada com imagens do programa, transmitido na noite de domingo, 21 de março.

Mas não ficou por aqui e esta terça-feira voltou a recorrer à mesma rede social para dedicar uma mensagem a Manuel Duarte.

"É preciso dar tempo ao mundo para ver coragem na vulnerabilidade. É preciso mergulhar em ti para perceber o jardim que existe aí dentro. Tu é que foste meu mentor, não fui eu que fui tua mentora. A forma como falas das tuas situações, dos teus problemas, a forma como te permites chorar e ir ao âmago do que sentes, e a forma como te reergues, é maior que tudo isto. Sempre com um sorriso a aparecer por baixo dos teus olhos rasgados, mesmo quando não é fácil", disse.

"Há uma produção inteira a torcer por ti e a admirar-te, há um painel de mentores, há um país. Obrigada por, sem saberes, me fazeres encarar de frente a tristeza que sentia quando te conheci e que escondia a toda a gente. Esta semana eu e o meu Manel temos uma surpresa para vocês. Até lá, por favor, encham-no de mimos. A ele é à Filipa que é uma mãe de M Grande. Obrigada", completou.

