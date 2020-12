Carolina Deslandes e Diogo Clemente celebraram este domingo, dia 13 de dezembro, o segundo aniversário do filho mais novo, o pequeno Guilherme. Mesmo estando separados, os músicos não deixaram de se juntar para comemorar a data, como fizeram questão de mostrar nas redes sociais.

"Dois anos. Nasceu prematuro e lutou pela vida uns dias. Agora acho que respira demais, fala demais, ralha e bate demais. Tenta aguentar o pedal dos mais velhos e se aquilo lá no bairro de casa dá pro torto ataca à dentada. Instala o respeito como consegue. Quando tem sono vem ter connosco e enrola-se, fica uma bola, o que facilita o transporte. Eu tinha a certeza de que queria ser pai. Só não sabia que ia ter esta super mãe a dar-me coisas tão perfeitas. Amo-te", escreveu Diogo Clemente na legenda de uma fotografia em que aparece com o menino e a ex-companheira.

Por sua vez, a cantora partilhou a mesma imagem e disse: "Foste bebé um minuto. Piscamos os olhos e eras um rapaz. És o mais independente dos três, talvez porque tiveste de sobreviver a esta selva. Fiz 6 testes de gravidez negativos antes de chegar a notícia de que ia ser tua mãe. Toda a gente achava que eu estava maluca! Mas quando uma mãe sabe, sabe. Não há nada melhor na vida que ser tua espectadora. Fico a olhar para ti ao longe, a acenar-te pra que saibas que estou aqui, e vejo-te existir e ser. Desenhamos-te com muito amor, e amamos-te com mais amor ainda. Pinguinho de chuva, nosso caçula, pede ao tempo para ir mais devagar. Dois anos meu amor! Parabéns! Tens a vida inteira para deixar de caber no nosso colo. Obrigada Diogo, se sonhasse um pai para os meus filhos não seria tao perfeito como tu. Amo-vos infinitamente".

Recorde-se que ambos os artistas são também pais de Santiago e Benjamim.

