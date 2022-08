Carolina Deslandes partilhou um emocionante desabafo sobre a paternidade que escreveu a 21 de julho deste ano, altura em que o seu filho Guilherme foi submetido a uma cirurgia de urgência.

"Nunca tive medo de morrer. Mas passei a ter medo de deixar os meus filhos sem mãe. (...) tive medo de perder o meu filho. E então eu percebi que o que eu achava que era medo, era só a ponta do medo, a imagem do medo, um primo tão afastado do medo que não vai às festas de Natal.

Aos quase 31 anos eu descobri que não sabia nada sobre o medo. Desisto então de achar que sei. E de dizer que tenho a certeza absoluta das coisas. Nós só conhecemos das coisas aquilo que a vida nos fez entender. E às vezes a vida força-nos a fazer redefinições.

Eu não sei nada do medo, percebi também que ainda não conhecia tudo do amor", escreveu na legenda da publicação,

Carolina Deslandes partilhou ainda uma fotografia do pequeno Guilherme no quarto de hospital onde esteve internado e agradeceu a forma como os profissionais de saúde que encontrou trataram do seu filho.

