Carolina Deslandes e Bruno de Carvalho não são propriamente os melhores amigos, como tem sido possível perceber pelas várias polémicas e trocas de palavras entre os dois nos últimos tempos.

A cantora, que esta manhã de quarta-feira esteve no programa 'As Três da Manhã', foi confrontada com o facto de Bruno de Carvalho ser um "colega" seu da música e questionada se respeitava a opinião dele.

"Ele não é meu colega da música, para começar. Coitado", disse, de imediato, Carolina.

"Eu não o respeito nada, zero. Se eu não respeito a pessoa, dificilmente vou respeitar a opinião. Respeito o direito que ele tem de ter uma opinião, pronto. Sou democrática", acrescentou a cantora.

Sem ficar por aqui, Carolina acrescentou mais críticas. "É tudo o que está errado para mim numa pessoa, basicamente. Desde a fala, ao comportamento, à misoginia. Vamos todos fingir que esta pessoa não esteve envolvida em 30.001 crimes e coisas gravíssimas… Há quem pape disso, já percebi que o futebol está acima de qualquer lei ou qualquer Constituição… O futebol está sempre acima de tudo e para mim não está. Acho isto mesmo constrangedor", concluiu, lembrando os tempos em que Bruno de Carvalho foi presidente do Sporting.

Também nesta presença na Rádio Renascença, Carolina comentou sobre a sua vida amorosa e sobre as partilhas que faz em torno deste tema nas redes sociais.

