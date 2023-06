Carolina Deslandes foi a mais recente convidada do programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, o que a levou a ser confrontada com as incómodas perguntas da rubrica 'Desculpa, Mas Vais Ter de Perguntar'.

A primeira questão prendeu-se com a vida amorosa da artista, com Joana Marques a dizer: "Quando tens um namorado novo, o que vem primeiro: o jantar a dois para se conhecerem melhor ou o post de Instagram a anunciar que ele é o homem da tua vida?".

Carolina, despreocupada, respondeu que primeiro vem "o jantar, naturalmente". "Eu faço o post no Instagram porque eu sinto que estou só a viver a minha vida e que não tenho grande explicação para dar a ninguém. É o homem da minha vida hoje. Se não for amanhã, está tudo bem. Se houver outro para o mês que vem, ainda bem que há outro. Estou feliz e estou bem", brincou ainda.

Ora ouça:

