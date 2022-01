Manuel Luís Goucha entrevistou Carolina Deslandes e este momento foi destacado na página de Instagram da cantora.

Partilhando uma imagem captada quando estava a conversar com o apresentador, no 'Goucha', a cantora aproveitou para agradecer publicamente ao rosto da TVI, recordando as suas palavras antes da entrevista.

"Obrigada. Por me receberes tão bem ao longo destes dez anos, por me dares sempre espaço de antena com dignidade e pelo amor que me dás sempre. Minutos antes dizias-me 'a mim não me interessa nada falar da separação, quero é falar de ti'", escreveu a artista, deixando ainda algumas palavras aos fãs, amigos e família.

"Obrigada por todas as mensagens, à minha família e aos meus amigos por me fazerem sentir tão amada", rematou.

De recordar que Carolina Deslandes acabou por falar da separação do pai dos filhos, Diogo Clemente. Ambos têm em comum os pequenos Santiago, Benjamim e Guilherme.

Leia Também: Carolina Deslandes revela como separação não afetou relação com os filhos

Além disso, também abordou os comentários negativos que chegam através das redes sociais.

Leia Também: Carolina Deslandes: "A maioria das coisas que me chateiam bloqueio"