O ano de 2023 começou em grande para David Carreira e Carolina Carvalho, pois foi em janeiro que deram as boas-vindas ao primeiro filho, o pequeno Lucas.

Nas redes sociais, o casal mantém a privacidade do menino sem nunca ter mostrado a cara do mesmo, mas não deixam de partilhar alguns carinhosos registos.

No entanto, às pessoas que lhes são próximas o casal faz questão de mostrar orgulhosamente alguns momentos passados com o bebé. E deixam as pessoas 'derretidas'.

Esta terça-feira, dia 11 de abril, o cantor gravou um vídeo que destaca um dos momentos em que Carolina Carvalho mostra a colegas um vídeo do pequeno Lucas. "Basicamente, a Carol a mostrar o nosso filho é isto", relata o pai 'babado'.

