As redes sociais veio trazer uma maior proximidade das caras conhecidas com os fãs e é por lá que muitos famosos partilham curiosidades. David Carreira e Carolina Carvalho, por exemplo, acabaram de revelar aos seguidores quais os seus cereais preferidos.

Num vídeo que foi publicado no Instagram esta terça-feira, dia 11 de abril, o casal mostra-se em viagem e o cantor relata: "Família, estou agora a caminho do Porto com a minha motorista [a companheira Carolina Carvalho] e ela trouxe-me os meus cereais favoritos".

"É simplesmente a melhor cena do mundo", acrescenta enquanto mostra uma caixa de Golden Grahams. "Sou maluco por isto", continuou.

Por sua vez, Carolina Carvalho frisou que não era nenhuma publicidade à marca, confessando também: "Eu amo. Isto e estrelitas". Veja o vídeo da galeria.

