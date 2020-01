David Carreira inicia 2020 com uma grande novidade. O cantor é um dos artistas que completam o cartaz do festival Rock in Rio, que este ano vai decorrer em Lisboa. Uma notícia que foi destacada na página do Instagram da sua namorada.

Ao lado de uma fotografia de ambos, Carolina Carvalho fez questão de dar os parabéns ao companheiro. "Duas caras felizes. E parabéns a ti que hoje concretizaste mais um sonho, you are the best [tu és o melhor]", escreveu a atriz.

De referir que David foi hoje confirmado para o festival de música e o seu espetáculo vai realizar-se no dia 20 de junho, no mesmo dia que vão subir ao palco os Black Eyed Peas, Camila Cabello e Ivete Sangalo.

