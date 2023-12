Carolina Carvalho celebrou mais um aniversário, mas este ano foi especial. Isto porque foi o primeiro na companhia do filho, o pequeno Lucas, que nasceu em janeiro.

No Instagram, depois de ter sido surpreendida, a atriz deixou uma mensagem de agradecimento.

"As melhores palmas do mundo", começou por escrever, referindo-se ao filho. "29 já cá cantam!! Obrigada ao meu amor David Carreira e aos meus irmãos pela surpresa linda que me preparam, e a todos os que estiveram presentes. Obrigada por todas as mensagens. Estou muito feliz", disse.

Às palavras juntou um carinhoso vídeo do filho a bater palmas (que pode ver na galeria) e ainda os balões em forma de 29.

