Carolina Carvalho vai regressando, aos poucos, à sua vida social e pública. Depois de ter sido mãe pela primeira vez no passado mês de janeiro, a atriz decidiu marcar presença na ModaLisboa este sábado, dia 11 de março, e 'arrasou'.

A atriz gravou um vídeo onde mostra a escolha do look para o evento, tendo optado por um visual mais ousado, preto, decotado e com muito brilho.

Veja na galeria um vídeo onde mostra todos os detalhes do look.

De recordar que Carolina Carvalho foi mãe do pequeno Lucas, fruto da relação com David Carreira.

