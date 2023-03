Carolina Carvalho e David Carreira foram pais pela primeira vez no passado mês de janeiro e, desde então, têm estado focados no bebé Lucas. Sempre resguardando a identidade do menino, o casal tem vindo a partilhar momentos com o filho.

Ainda hoje, por exemplo, a atriz partilhou nas stories da sua página de Instagram um ternurento retrato no qual aparece a amamentar o bebé.

"O melhor do meu dia, sempre", lê-se na imagem que poderá ver de seguida.

Note-se que o clã Carreira vai voltar a crescer este ano, uma vez que Mickael e Laura Figueiredo aguardam a chegada do segundo filho em comum.



© Instagram - Carolina Carvalho

