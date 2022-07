Carolina Carvalho está por estes dias em terras brasileiras, acompanhada do namorado David Carreira.

Na legenda de uma fotografia em que surge com um biquíni laranja numa praia em Jericoacoara, no Ceará, a atriz mostrou-se encantada com a estada.

"Não há palavras para descrever o dia de hoje", escreveu.

A amiga Júlia Palha, encantada, comentou a publicação. "Igual a você, nem o Google Maps encontra", brincou.

