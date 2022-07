David Carreira esteve, na manhã desta sexta-feira, à conversa com Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10'. O cantor falou sobre os seus novos compromissos profissionais, mas não deixou de fora da entrevista a relação de quatro anos com Carolina Carvalho.

Quando questionado sobre se há ciúme entre ambos, o cantor foi perentório e respondeu que não, ainda que recuse ver as cenas íntimas da companheira nas novelas em que ela participa.

"Não, isso não", respondeu prontamente com um sorriso no rosto.

David Carreira explicou também que está muito apaixonado e a "aproveitar o momento".

