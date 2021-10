Depois de ter dado a conhecer uma música em parceria com Carminho, o tema 'Onde Vais', Bárbara Bandeira revelou que a artista vai participar no seu concerto no Coliseu de Lisboa.

Uma novidade que destacou na sua página de Instagram esta quarta-feira, mostrando-se "ansiosa" para dividir o palco com Carminho.

"E a primeira convidada confirmada para o Coliseu de Lisboa dia 6 é a Carminho. Ansiosa por cantarmos a 'Onde Vais' todos juntos", disse.

