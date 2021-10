Bárbara Bandeira não fica indiferente à ternura do pequeno Martim, filho de Angie Costa e Miguel Coimbra, e faz questão de também deixar os seus seguidores 'rendidos' ao menino.

Ainda esta terça-feira, a cantora visitou o casal amigo e o filho de ambos, tendo captado algumas imagens com o pequeno Martim.

Nas stories da sua página de Instagram, Bárbara Bandeira publicou uma carinhosa fotografia do bebé, seguindo depois outra publicação com um vídeo em que aparece com o menino ao colo. Veja a fotografia abaixo e o vídeo na galeria.

© Instagram_barbarabandeiraa

Leia Também: Vídeo. A reação de Bárbara Bandeira à mudança radical do pai