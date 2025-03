O antigo concorrente do 'Secret Story' tem uma conta no Only Fans.

Carlos Sousa, antigo concorrente do reality show 'Secret Story', deu que falar quando tornou público que criava conteúdos para a plataforma de adultos Only Fans. Foi precisamente sobre este assunto que Carlos esteve à conversa com Flávio Furtado, no programa 'TVI Extra' desta quinta-feira, dia 20. "Nunca vivi com a opinião dos outros. Mesmo quando me comecei a tatuar, há 20 anos era um escândalo, e eu não queria saber", começou por dizer. "A parte mais difícil foi a família, porque o meu filho mais velho já tem idade suficiente para compreender, a mais nova não sabe o que é, se calhar daqui a 10 anos", adianta, reconhecendo que incialmente foi difícil para a família perceber esta escolha. "Tenho uma sorte muito grande. Estou totalmente aberto, apoiam-me a 100%, claro que não é um orgulho, mas compreendem que eu faço porque em certa parte é uma ajuda para eles", completou.